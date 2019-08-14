РИАМО - 14 авг. В столичном районе Арбат на Филипповском переулке проведут капитальный ремонт многоквартирного дома 1908 года постройки с обновлением всех инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Здание возвели 111 лет назад, сейчас оно расположено на территории объекта культурного наследия – культурный слой «Земляного города». В здании проведут комплексный ремонт внутренней и внешней части. Рабочие обновят покрытия цоколя и фасадов, отремонтируют оконные и дверные откосы, а также восстановят карнизы и межэтажные пояса.

«Кроме того, проектом запланирована замена оконных блоков и входных дверей, расчистка и окраска оконных рам, демонтаж старой и устройство новой системы наружного водостока. Проектная документация также включает в себя ремонт крыльца входной группы с устройством решеток для очистки обуви, а также замену существующего покрытия полов на первом этаже, обновление стен подъездов и ограждений лестничных клеток», — говорится в сообщении.

В рамках проекта предполагается устройство номерных табличек на этажах, ремонт балконов, спусков в подвал, чердачного помещения и вентшахт. В ходе ремонта будут произведены полная замена системы отопления по существующей схеме и обновление трубопроводов водоснабжения и водоотведения. При этом проектной документацией предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания.

Здание находится по адресу: Филипповский переулок, дом №16. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на его капитальный ремонт.