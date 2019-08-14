РИАМО - 14 авг. В Новой Третьяковке завершился первый этап работы над новой экспозицией искусства ХХ века, в музее появились новые залы, говорится в сообщении пресс-службы Третьяковской галереи.

В залах можно увидеть работы русских художников первой трети прошлого столетия и шедевры авангарда.

«В обновленной экспозиции к уже знакомым монографическим залам Василия Кандинского, Ильи Машкова, Петра Кончаловского добавились залы Владимира Татлина, Александра Дейнеки, а также Павла Филонова и его школы, Казимира Малевича и его учеников», — говорится в сообщении.

У публики впервые появилась возможность увидеть два «Черных квадрата» Малевича одновременно — в новой экспозиции первый вариант знаменитой работы «Черный супрематический квадрат» 1915 года демонстрируется вместе с более поздней версией 1929 года.

В одном из новых залов можно увидеть коллекцию русского авангарда Георгия Дионисовича Костаки. Большую часть своего собрания коллекционер передал Третьяковской галерее в 1977 году. Этот дар стал крупнейшим за всю историю музея.

В экспозицию произведений Марка Шагала добавлена графика, ранние живописные работы, впервые выставляются иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Залы уже открыты для посещения по билету на постоянную экспозицию Новой Третьяковки.