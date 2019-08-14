РИАМО – 14 авг. Проведенный в ЦУРе мониторинг загрузки тяжелого оборудования показал, что в Московской области с января по август на нем провели 1,2 миллиона исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

125 тысяч исследований из этого числа специалисты выполнили на аппаратах компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, которые представляют собой модернизированные виды диагностики заболеваний. В среднем каждый аппарат МРТ и КТ проводит более шести исследований в день и работает свыше девяти часов.

«Благодаря работе блока здравоохранения в центре управления регионом, в Подмосковье проводится постоянный мониторинг загрузки тяжелого оборудования. Сегодня в подмосковных государственных медицинских организациях работают 60 аппаратов КТ и 37 аппаратов МРТ, большинство работает в две и более смены, благодаря чему удается сокращать время ожидания исследования», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она анонсировала, что в ближайшее время начнут проверять загрузку ангиографов, рентген- и УЗИ-аппаратов. На сегодняшний день проводится точечная работа со всеми учреждениями.