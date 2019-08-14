РИАМО - 14 авг. Около 30 зон для фотографирования с символами известнейших павильонов и памятников ВДНХ возведут на Тверской улице в центре Москвы ко Дню города, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

7 и 8 сентября, в день празднования 872-летия Москвы, улицу украсят объекты, которые возведут в честь 80-летнего юбилея Выставки достижений народного хозяйства.

«В самом центре Москвы гости смогут сфотографироваться на фоне арт-объектов в виде арки Главного входа, арки Северного входа, скульптурных композиций «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница», «Боец с быком», знаменитых на весь мир фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок», а также республиканских павильонов, «Москвариума» и других знаковых объектов ВДНХ», — говорится в сообщении.

Первым арт-объектом, который увидят посетители, которые придут на Тверскую со стороны Пушкинской площади станет композиция в виде известной на весь мир скульптурной группы «Рабочий и колхозница», чья высота вместе с подиумом будет достигать более 5 метров. Объект установят на площадке «Рождение легенды».

Сразу после «Рабочего и колхозницы» гуляющие увидят арку северного входа ВДНХ. Арт-объект шириной 13 метров и высотой 8 метров украсят барельефы, посвященные животноводству, растениеводству, механизации труда: в точности как на оригинальной арке, созданной по проекту Леонида Полякова в 1938-39 годах.

Заметное место будут занимать арт-объекты, отсылающие к павильону «Космос»: арт-объекты в виде гусеничного трактора «Сталинец» и самолета У-2 (учебный). Их установят на входе в тоннель «Механизация», длина которого составит 14 метров.

Символичным украшением этой площадки будет и арт-объект в виде готовой к запуску ракеты «Восток» (высота вместе с постаментом – более 5 метров).

Для более близкого знакомства горожан с действующей экспозицией павильона на Тверской разместят арт-объект «Купол павильона «Космос» - 10-метровый купол, под сводами которого закрепят миниатюрные (длиной от одного до трех метров) макеты легендарных космических аппаратов.

Также на площадке «Программа Возрождения» гости смогут полюбоваться арт-объектами в виде уникальных республиканских павильонов. Часть из них – утраченный ныне павильон «Грузинская ССР» с резными колоннами, «Казахская ССР» (нынешнее название этого павильона - «Металлургия») украшенный барельефами и эмалевым панно – задуманы как арт-объекты для фотографирования.

В окружении павильонов гости увидят арт-объект в виде знаменитого на весь мир фонтана «Дружба народов». Композицию высотой более 10 метров украсят 16 статуй - фигуры девушек – «Республик». Вместо воды фонтан наполнят тысячами легчайших белых шариков (для «сухого бассейна), в которых смогут «искупаться» и взрослые, и дети.

7 и 8 сентября Тверская и близлежащие улицы по традиции станут пешеходными. Как и в прошлые годы на празднике День города гостей ждет множество зрелищных представлений – театральных, музыкальных, спортивных, – а также увлекательные мастер-классы и интеллектуальные игры, необычные арт-объекты и специальное меню.