РИАМО - 14 авг. В Солнечногорске владельцу участка для сельскохозяйственных работ выписали штраф за то, что он не выращивал на своей земле культурные растения и допустил зарастание ее сорняками, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления выполнили выездную проверку, чтобы установить, как ООО «Вальтер», владеющее участком площадью 10 гектаров, соблюдает требования земельного законодательства. Инспекторы обнаружили, что участки для сельскохозяйственного производства не используются, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, следы обработки почв отсутствуют.

«Во время проверки было выявлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», — говорится в сообщении.

Эти нарушения рассматриваются в части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В соответствии с ней собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

За неуплату штрафа в срок управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направило материалы в судебный участок №247 Солнечногорского судебного района Московской области для принятия решения.

В июле 2019 года решением мирового суда ООО «Вальтер» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в виде взыскания в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть 800 тысяч рублей.

Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу 13 августа. Для взыскания штрафов материалы передали судебным приставам.