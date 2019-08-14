РИАМО – 14 авг. Пенсионерка, поддавшись на уговоры лжесотрудников банков, лишилась свыше 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась дочь потерпевшей, которая сообщила, что с мая 2019 года 83-летней женщине поступают звонки от неизвестных граждан, предлагающих различные банковские услуги и акции.

«Злоумышленники просили пожилую женщину поучаствовать в акциях по повышению денежных средств и называли разные номера карт, вводили в заблуждение, что деньги ей возвратят в двойном размере. Общая сумма материального ущерба составила около 370 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.