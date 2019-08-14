РИАМО – 14 авг. Сотрудники Минэкологии Подмосковья помешали московской компании сбросить отходы в реку в Наро-Фоминске и заставили ее вернуть мусор в столицу, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы заметили злодеяние, когда проводили рейд в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Они остановили грузовик, водитель которого пытался сбросить груз отходов в водоохранной зоне реки Лоши.

«Сотрудники Минэкологии вызвали полицейских и настояли на том, чтобы сваленный мусор был загружен в автомобиль и отправлен обратно в Москву. Представители учреждения вычислили, кто является владельцем автомобиля, вызваны в министерство для составления протокола об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

Это не первый случай попытки организовать незаконную свалку в поселке. В декабре прошлого года инспекторы эконадзора оштрафовали на 190 тысяч рублей АНО «Оргкомитет военно-патриотических игр», которая под видом формирования рельефа военного полигона «Алабино» принимала и складировала строительный мусор на участке площадью 0,6 гектара. А годом ранее ООО «Стройкрансервис» по предписанию Минэкологии ликвидировало незаконную свалку строительных отходов, размещенных на открытом грунте.

В связи с участившимися случаями нарушений природоохранного законодательства Минэкологии взяло ситуацию в Наро-Фоминском округе на особый контроль.