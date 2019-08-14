РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. В Троицком соборе подмосковного Подольска совершили праздничное богослужение в честь изнесения честных древ животворящего креста Господня и прочитали молитву на освящение меда, сообщается на сайте собора.

«14 августа в Троицком соборе города Подольска совершались праздничные богослужения. По сложившейся в древности традиции, после Божественной литургии был отслужен чин малого освящения воды, за которым прочитана молитва на освящение меда», – говорится в сообщении.

В этот день в соборе праздновали происхождение (изнесение) честных древ животворящего креста Господня, Медовый Спас и начало Успенского поста.

В русской церкви изнесение честных древ животворящего креста Господня празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1 августа 988 года. В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается объяснение праздника. В нем говорится, что в день Честного Креста бывает ход освящения воды и просвещения людей. Известие о дне крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века, где говорится, что князь великий Владимир Киевский и вся Русь крестились 1 августа по старому стилю и 14 – по новому.