РИАМО - 14 авг. Мосгосстройнадзор проверит ход возведения трех домов в Кузьминках по программе реновации, в частности, оценит качество железобетонных конструкций, прочность бетона и арматуры, а также замерит уровни шума и вибрации при строительстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство объектов ведется на улице Юных Ленинцев, владение 42 и 99/1 и дома в Рязанском районе на улице Паперника, владение 12.

«В настоящее время специалисты управления по надзору в ЮВАО проводят проверку трех объектов по программе реновации на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов требованиям проектной документации. К проверкам привлечен и центр экспертиз (ЦЭИИС)», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В ходе проверок специалисты центра экспертиз оценят качество железобетонных конструкций и сварных соединений, проверят толщину защитного слоя бетона и наличие арматуры, определят вертикальность конструкций. Отобранные на строящихся объектах образцы бетона и арматуры исследуют и испытают на прочность в лабораторных условиях. Свое заключение о соответствии выполненных работ требованиям технической документации эксперты ЦЭИИС передадут в Мосгосстройнадзор.

«Кроме того, инженеры лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля замерят уровни шума и вибрации при строительстве. Такие исследования проводятся как около жилых домов, расположенных на расстоянии не дальше 100 метров от стройки, так и на строительной площадке», — уточнил директор ГБУ «Центр экспертиз» Виктор Егоров.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

Антосенко отметил, что за семь месяцев текущего года специалисты ЦЭИИС по заданию Мосгосстройнадзора приняли участие в 199 проверках жилых домов по программе реновации. До конца этого года центр экспертиз проведет еще около четырех тысяч различных испытаний материалов и конструкций на объектах реновации.