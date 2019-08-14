РИАМО - 14 авг. В Московской областной больнице имени профессора Розанова в Пушкине завершается установка нового современного флюорографа, аппарат позволяет исключить человеческий фактор при экспонировании, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Новый аппарат приобрели по программе «Здравоохранение Подмосковья». Мощность этого флюорографа позволит выполнять 57 исследований в смену. Он предназначен для того, чтобы проводить массовые профилактические обследования жителей с целью раннего выявления туберкулеза, онкологических и прочих заболеваний дыхательной системы.

«В этом современном аппарате применена технология управления «одной кнопкой», полностью автоматическая система выбора параметров экспозиции, позволяющая исключить человеческий фактор и тем самым избежать ошибок экспонирования. При этом на пациента идет минимальная лучевая нагрузка, а также есть возможность обследования пациентов на каталке и в положении лежа», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что новый аппарат обладает хорошими техническими характеристики и позволяет делать изображения высокого качества. Снимки хранятся в памяти устройства в электронном виде, врач может сверить их с предыдущими результатами. Этот аппарат будет в основном предназначен для прохождения профосмотров и диспансеризации.

В ближайшее время в поликлинике будет установлен второй флюорограф, который придет на смену устаревшему оборудованию. Оба аппарата будут расположены на разных этажах здания, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов.