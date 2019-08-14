РИАМО - 14 авг. Банк «Возрождение» снизил ставки по потребительскому кредиту «Для полного счастья», а также ставки по кредитам на рефинансирование обязательств, полученных ранее в других банках, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Минимальная ставка в банке «Возрождение» теперь составляет рекордно низкие 9,5% годовых.

«Потребительский кредит «Для полного счастья» – один из самых популярных в продуктовой линейке «Возрождения». Кредит на сумму до 5 миллионов рублей для клиентов, получающих заработную плату в банке, и до 3 миллионов для других категорий заемщиков можно оформить на срок от одного года до семи лет. Кредитные средства предоставляются без залога и поручителей», – говорится в сообщении.

Рефинансировать в банке «Возрождение» по ставке от 9,5% годовых можно неограниченное количество кредитов на общую сумму до 3 миллионов рублей на срок до семи лет. Клиент при желании может получить дополнительные денежные средства сверх суммы, которая будет направлена на рефинансирование.

«В преддверии учебного года, когда на семейный бюджет ложатся дополнительные траты, потребительские кредиты без залога и поручителей становятся особенно актуальными, поскольку являются доступным инструментом для быстрого получения необходимых средств. Поэтому для нас важно предлагать клиентам действительно конкурентные условия: так, последнее снижение ставок по потребительскому кредитованию банк проводил в июне текущего года», – сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.