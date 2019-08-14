РИАМО - 14 авг. Круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья по вопросам подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям области пройдет 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса смогут задать интересующие вопросы специалистам и руководителям «Мособлгаза», – отмечается в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 23 августа. Площадкой для его проведения станет здание АО «Мособлгаз» (1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б).

Подать заявки на участие в мероприятии можно по электронной почте: KhmyrovaVA@mosoblgaz.ru. В письме нужно указать название организации, ФИО участника, контактный телефон и собственную электронную почту. Уточнить детали можно по номеру: 8 (495) 598-58-13 (добавочный 024-84). 14 августа — последний день приема заявок.

«Мособлгаз» проводит встречи с предпринимателями с 2014 года, за это время их круглые столы посетило более 2 тысяч предпринимателей Московской области.