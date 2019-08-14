РИАМО - 14 авг. В Москве зарегистрировали на 30% договоров долевого участия больше, чем за аналогичный период 2018 года, при этом наблюдается заметный спад количества договоров с июля в связи с введением эскроу-счетов, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.

С начала года управлением Росреестра по Москве зарегистрировало 52198 договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости, что на 30% превышает аналогичный показатель 2018 года (40,210 тысячи ДДУ). Также на рынке нежилой недвижимости за первые семь месяцев текущего года зарегистрировано на 10% больше договоров, чем в январе-июле 2018 года – 14703 тысячи против 13407 тысячи соответственно.

«Всего с начала года Росреестр по Москве зарегистрировал 66901 ДДУ – на четверть (+25%) больше, чем за аналогичный период 2018 года», — говорится в сообщении.

После значительного увеличения в июне, количество сделок на первичном рынке недвижимости в июле сократилось вдвое. В жилом фонде столичным Росреестром зарегистрировано 5652 тысячи договора долевого участия против 11677 тысячи в июне. В годовом отношении показатель седьмого месяца этого года ниже на 11%, чем в июле 2018 года.

«Такая динамика с резким взлетом показателей на 54% в июне и примерно таким же их снижением через месяц – вполне объяснима ситуацией на рынке недвижимости в целом. Вступили в силу нововведения в закон о долевом строительстве, которые коснулись всех участников строительной отрасли», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Она подчеркнула, что такой результат не является маркером внезапного падения спроса, а лишь отражает рыночную картину, которая, возможно, постепенно стабилизируется к концу года.

С 1 июля Российские застройщики перешли на работу с использование эскроу-счетов. На таких счетах аккумулируются средства граждан, а строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.