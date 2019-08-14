РИАМО - 14 авг. Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в краже свыше 50 тысяч рублей с банковской карты жителя подмосковного Щелкова, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан по подозрению в совершении данного преступления 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Он находится под подпиской о невыезде.