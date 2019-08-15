РИАМО – 15 авг. Принципиально новую железнодорожную технику, полноразмерные макеты интерьеров перспективных пассажирских вагонов, а также старинные паровозы представят в рамках салона «PRO//Движение.Экспо», который пройдет с 28 по 31 августа в Щербинке на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Для профессионалов «Экспо» – самый масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520.

Единственный в Европе, имеющий стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества. Ожидается, что в нем примут участие представители 30 стран и 700 предприятий, поддерживающих и развивающих логистику с Российской Федерацией», - говорится в сообщении.

Суббота, 31 августа, будет на выставке «днем открытых дорог» - все желающие смогут бесплатно посетить мероприятие и увидеть старинные локомотивы на динамической экспозиции. Динамическая экспозиция – это «дефиле» паровозов, концерт паровозных свистков, показательные выступления железнодорожных составов. Организаторы обещают, что это будет уникальное зрелище.

«Уникальность в том, что на ходу продемонстрируют очень редкую технику. В том числе самый старый из сохранившихся в России паровозов, локомотив XIX века серии «Ь» («Ерь» - ред.). До 2016 года он стоял памятником на станции «Рославль», но позже был восстановлен до ходового состояния», - отмечается в материале.

Помимо выставки, для гостей приготовят научно-популярные лекции и показы кинофильмов. Маленьких посетителей ждут свои активности: мастер-классы, аквагрим, батуты, раскраска-панно «Дорога глазами детей». На мероприятии также будут аниматоры и подарки.

Добраться до площадки АО «ВНИИЖТ» можно на бесплатных электричках, которые в дни салона «PRO//Движение.Экспо» запустят с Курского вокзала. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.