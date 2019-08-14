РИАМО – 14 авг. В столице выдало задание на разработку проекта реставрации Домика Петра I в усадьбе Коломенское, так, специалисты опишут будущие архитектурные решения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Данный объект построен в традициях русского зодчества: из рубленых бревен с двускатной тесаной крышей.

«В 2019 году запланировано проведение ремонта кровли. Если приглядеться, то можно заметить европейские новации, например, окна большого размера, что не характерно для построек того времени, или же стекла в оконных проемах вместо слюды. Памятник архитектуры также примечателен тем, что он является единственным в Москве мемориальным музеем, посвященным Петру I», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

При подготовке научно-проектной документации специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрационных работ.

В этом Домике Петр I жил 2,5 месяца летом 1702 года, когда строили Новодвинскую крепость недалеко от Архангельска. После того, как крепость утратила свое военное значение, Домик передали в ведение Архангельскому епархиальному ведомству. Позднее в 1877 году его перенесли в центр Архангельска для лучшего сохранения. А в 1930 году разобрали и перенесли в Москву, восстановив интерьер времен жизни в нем Петра Великого.