РИАМО – 14 авг. Бойцы Джеф Монсон и Расул Мирзаев посетят международный турнир по ММА «Битва под солнцем», соревнование проведут в Солнечногорске 24 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие впервые пройдет на благоустроенной набережной озера Сенеж. Лучших из лучших будут определять спортсмены из Камеруна, США, Франции и России.

«Жителей и гостей округа с самого утра ждут интерактивные мероприятия, которые пройдут сразу на трех площадках. Начнется праздник в 13:00 на Советской площади. Также здесь до 22:00 масштабная развлекательная программа, выступления популярных исполнителей отечественной эстрады, хедлайнером вечера станет певец Стас Костюшкин, а завершится праздник салютом, который начнется в 22:00», – отмечается в сообщении.

Глава городского округа Владимир Слепцов пояснил, что мероприятие приурочили к празднованию 90-летия Московской области.

Специальными гостями мероприятия станут легендарный боец смешанных единоборств Джеф Монсон, боец смешанного стиля Никита Крылов, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев.

Начнется турнир в 15:00, перед этим также на набережной проведут командные состязания по силовому экстриму «Богатырские игры Солнечногорск-2019».

Для посетителей в этот день проведут различные мастер-классы, для самых юных гостей состоится выступление театра ростовых кукол «Софит».