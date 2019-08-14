РИАМО - 14 авг. Накануне сотрудники поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления «Мособлпожспаса» дважды участвовали в поисках пропавших грибников, поиски вели в районе деревень Борисово и Цыплино, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Первый звонок поступил от двух женщин, отправившихся в лесной массив у деревни Борисово. Женщины заблудились и сами набрали номер «112».

«Узнав об этом, спасатели приняли решение обратиться в лесное хозяйство для определения координат потерявшихся женщин по номеру. Благодаря умелым и грамотным действиям спасателей при взаимодействии с лесниками поиск оказался эффективным, женщин благополучно вывели из леса», - сказал старший смены поисково-спасательного отряда Валерий Крикунов.

Во второй раз грибников пришлось искать в лесу у деревни Цыплино. Там пропала супружеская пара пожилого возраста, которая вышла за грибами ранним утром, но потеряла ориентиры и заблудилась, когда наступили сумерки. Их пришлось искать совместно с полицией.

«Дополнительно к операции по спасению подключили вертолет поисково-спасательного отряда №21 ГКУ МО «Мособлпожспас». Летчики в полной темноте, среди деревьев смогли определить местоположение поляны, на которой находились люди», - говорится в сообщении.

Вывести супругов из леса удалось только в районе 01:00 среды. Людей с подготовленной спасателями площадки забрал вертолет.

«В данном случае у пострадавших не было при себе спичек и из-за низких погодных условий ночь в лесу могла закончиться трагедией», - отметил Крикунов.

Спасатели посоветовали жителям соблюдать меры предосторожности во время походов в лес. Так, рекомендуется заранее изучить свой маршрут, взять с собой заряженный телефон, спички, запас воды, компас и необходимые медикаменты.