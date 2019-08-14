РИАМО – 14 авг. В городском округе Ступино выявили несколько недочетов в ходе мониторинга по обеспечению питания сотрудников комплексного центра обслуживания населения, так, на упаковке томатов и огурцов отсутствовала маркировка, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Накануне сотрудником министерства был проведен плановый мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания в ГАУСО МО «Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения».

«В ходе мониторинга в учреждении выявлены несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». На упаковке некоторых овощей и фруктов (томаты, огурцы, перец сладкий, свекла, лук репчатый, яблоки) отсутствовала маркировка», – заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он уточнил, что по итогам мониторинга подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство социального развития Московской области.