РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В Подольском роддоме 22-летняя мама родила мальчика-богатыря весом 4 килограмма 320 граммов, роды прошли успешно, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

«Мальчик-богатырь весом 4 килограмма 320 граммов родился в Подольском роддоме 13 августа. Это первые роды у его 22-летней мамы, она родила самостоятельно», – сказала сотрудница.

По ее словам, мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.