РИАМО - 14 авг. Первый замглавы администрации городского округа Серпухов Юлия Купецкая назначена временно исполняющим обязанности главы округа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

В среду глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. Он занимал должность главы города Серпухова с ноября 2015 года.

«Советом депутатов временное исполнение полномочий главы городского округа возложено на первого заместителя главы администрации городского округа Серпухов Юлию Купецкую», – говорится в сообщении.