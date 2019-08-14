РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В Подольском роддоме врачи спасли маму и недоношенного ребенка возрастом 36 недель, на данный момент жизни малыша ничего не угрожает, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница учреждения.

«У спасенной 42-летней женщины произошла отслойка плаценты на 36-й неделе беременности, что угрожало матери и ребенку. Ей сделали успешное экстренное кесарево сечение. У женщины это вторые роды», – сказал сотрудник.

По его словам, врачи выходили малыша весом 2 720 граммов. По шкале оценки новорожденных Апгар у ребенка 7/8 баллов, это оптимальное значение для малыша при рождении. Ребенок уже вместе с мамой, их будут переводить на второй этап выхаживания недоношенных младенцев.