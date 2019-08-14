РИАМО - 14 авг. С января по июль текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 6,5 миллионов квадратных метров недвижимости, причем всего в нынешнем году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Стратегия развития Москвы гласит, что строительство транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры не должны уступать по своим объемам возведению жилья. В 2019 году столице удалось добиться этого – доля жилья среди всех объектов, возведенных за первые семь месяцев текущего года, составила всего 42%.

«В городе строится не только жилье. За семь месяцев 2019 года введено в эксплуатацию девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять спортивно-рекреационных объектов, 11 гостиниц и апарт-отелей, 11 объектов транспорта, включая новые станции метро», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, возводимая в столице инфраструктура поможет повысить уровень жизни в Москве и сформирует качественно новую городскую среду, что позволит городу конкурировать с крупнейшими мегаполисами мира.

«Как показывает статистика, 90% введенной недвижимости строится за счет частных инвестиций, что позволяет говорить о привлекательности строительной отрасли для российского и иностранного капитала», – подчеркнул Левкин.

Он также отметил, что строительство дает толчок для развития и других отраслей, а также создает новые рабочие места.