РИАМО - 14 авг. В подмосковной Балашихе в результате наезда автомобиля пострадал 11-летний велосипедист, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Балашихинское».

Инцидент произошел вечером 13 августа на переулке Льва Толстого, 8 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

«Водитель автомашины BMW Х4 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде вне зоны действия пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получил 11-летний велосипедист. Обстоятельства аварии выясняются.