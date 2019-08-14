РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 авг. Концерт певицы Наргиз Закировой, запланированный на 23 августа в ресторане Shore House в подмосковном Красногорске, не состоится, сообщается на официальном сайте «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Мероприятие «Наргиз», запланированное к проведению 23 августа, отменено», – говорится в сообщении.

О причинах отмены не сообщается. Информацию о том, как вернуть деньги за билеты, можно узнать на сайте «Крокус Сити Холл».