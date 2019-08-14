РИАМО - 14 авг. Фирма «Евролайн» из подмосковной Шатуры разводила скот без электронных ветеринарных документов на закупаемое для кормежки зерно, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов не обеспечивает прослеживаемость подконтрольных товаров при их перемещении и переходе права собственности на них, подтверждение ветеринарно-санитарного состояния сопровождаемых подконтрольных товаров, эпизоотическое благополучие территорий их происхождения», – говорится в сообщении.

В отношении компании возбудили дело по статье КоАП «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Суд вынес компании предупреждение.