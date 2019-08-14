РИАМО – 14 авг. Полицейские в городском округе Лобня раскрыли кражу на сумму 20 тысяч рублей, по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнюю женщину, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что из его квартиры на улице Молодежная путем свободного доступа украдены личные вещи.

«Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 34-летняя жительница Москвы», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.