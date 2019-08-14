РИАМО - 14 авг. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения крыши жилого дома в поселке Назарово Пушкинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В эфир федерального канала в среду вышел сюжет о том, что в поселке Назарово пенсионерам приходится жить в нечеловеческих условиях – в доме рухнула кровля и под завалами могли оказаться люди.

«Сотрудники администрации округа осмотрели квартиры дома и предложили жильцам на время ремонта переезд в маневренное жилье. Однако жильцы от него отказались, требуя признать дом аварийным и непригодным для проживания. Они ждут переселения в новые квартиры», – говорится в сообщении.

По данной информации следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СКР по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.