РИАМО - 14 авг. На фестивале «Сон в летнюю ночь» в поселке Дубровицы городского округа Подольск пройдет театральный карнавал, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Фестиваль будет проходить 24 и 25 августа.

«В марафоне Года театра этот новый областной проект занимает особое место. Идея мультижанрового фестиваля, с одной стороны, опирается на традиции старейших европейских фестивалей, таких, как Авиньонский и Эдинбургский, а с другой, вдохновляется уникальным архитектурным объектом. Даже на афише нашего фестиваля запечатлен именно этот образ – храм Знамения в Дубровицах», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она добавила, что вокруг храма развернется шествие уличных театров.

Программа фестиваля состоит из нескольких частей, сочетающих все жанры искусства: театральных представлений в формате open air, концертов в органном зале культурного центра «Дубровицы» и выставки художника Владимира Сиухова.

Театральный карнавал соберет на парковом пространстве вокруг храма Знамения самые яркие театральные и музыкальные коллективы. Участниками театрального шествия станут в том числе коллектив «Странствующие куклы господина Пэжо» (театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады), «PranaLab» (группа - новатор в области визуальных синтетических искусств), творческая мастерская «Giraffe Royal».

Завершением двух фестивальных дней станут премьерные программы двух звезд театра и классической музыки: народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Они представят две литературно-музыкальные композиции: «Бах. Цветаева. Казанова» и «Бах. Шекспир. Джон Донн».