РИАМО – 14 авг. Госжилинспекция Подмосковья провела ряд проверок в городах Мытищи, Дубна, Красногорск и Апрелевка, сотрудники ведомства выявили массу нарушений требований содержания многоквартирных домов, по предписания ведомства уже устранено более 20 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.

Несмотря на то, что все выявленные нарушения были устранены, управляющим компаниям пришлось заплатить за них штрафы. Так, в доме на Юбилейной улице в Мытищах инспекторы выявили разрушение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков в подъездах, повреждение напольной плитки, отсутствие специального покрытия перил, деформацию оконных блоков и загрузочных клапанов мусоропровода, а также неудовлетворительное состояние входных групп и незакрытые электрощитки. УК устранила все нарушения в срок, но начальник участка все равно заплатил штраф за нарушения в области энергоэффективности.

«ООО «ГЕУК «Дубна» устранила шесть видов нарушений в доме №26 по Центральной улице в городском округе Дубна за полтора месяца. <…> Однако нарушение лицензионных требований обошлось управляющей компании в 125 тысяч рублей штрафа», – говорится в сообщении.

В Дубне инспекторы отметили разрушения цоколя и ступеней входных групп, отсутствие плафонов на лампочках освещения в подъезде. Также в список нарушения попали общее состояние подъезда и нуждающаяся в замене теплоизоляция труб отопления и горячего водоснабжения.

Штраф в 125 тысяч рублей также выписали управляющей компании из Красногорска ООО «Р.К.Х.». Она допустила несколько нарушений в доме на улице Вилора Трифонова. В частности, в строении был захламлен и затоплен подвал.

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа инспекторы надзорного ведомства обследовали дом на улице Ленина и нашли четыре вида нарушений в содержании МКД. Подъезд был в неудовлетворительном состоянии, дверь на входе была разбита, а козырек разрушен. Также обнаружились признаки подтопления и захламления подвальных помещений. Управляющая компания также заплатила за эти нарушения 125 тысяч рублей штрафа.