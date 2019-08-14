РИАМО – 14 авг. Во дворах Подмосковья уже отремонтировали более 18 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Всего в регионе 12 845 дворовых территорий. К настоящему моменту проинспектировано 12 771 территория – это 99% всех дворов Московской области.

«На сегодня зарегистрировано ям без учета КБДТ: 21 790 штук. Всего устранено 18 358 штук (84%). Уже отремонтировано более 18 тысяч дефектов асфальтового покрытия во дворах – это 84% от общего количества ям во дворах, выявленных и оцифрованных в этом году (в 2019 году – ред.)», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

С начала года «оцифровано» и занесено в единую базу данных уже свыше 21,7 тысячи ям. Эта работа в настоящее время продолжается. Любой неравнодушный житель региона может сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворе через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах».

«Лидерами по количеству устраненных ям во дворах являются городские округа Подольск, Красногорск, Балашиха, Химки, а также Одинцовский городской округ», – отмечается в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества уже «оцифрованных» ям во дворах.

Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, во дворах Подмосковья выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, и на его место укладывается новый. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия.