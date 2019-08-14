РИАМО - 14 авг. Столичные власти утвердили проект планировки улицы Радио в Басманном районе Москвы, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

«Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улица Радио», – говорится в документе.

Проектом планировки территории, в частности, предусматривается устройство пешеходного тротуара по улице Радио шириной 2,25 метра и протяженностью 240 метров.

Также будет проведено устройство островка безопасности на пересечении улицы Радио с Заводской улицей, и устройство двух остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта без павильонов ожидания и заездных карманов.

Также на территории разместят светофоры и наземные пешеходные переходы.