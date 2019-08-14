РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. На пяти улицах в поселке Октябрьский Люберец проводится ремонт автомобильных дорог, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в поселке Октябрьский городского округа Люберцы по улицам Первомайская, Дорожная, Комсомольская, Новая и Кооперативная», – говорится в сообщении.

Работы проводит подрядная организация ООО «Дорожная Графика».