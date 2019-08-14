РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. В смертельном ДТП с участием четырех легковых машин и фуры в Подольске появился еще один пострадавший, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В среду около 16:30 на 40-м километре трассы М-2 «Крым» на территории Подольска произошло столкновение четырех легковых машин и фуры, в результате ДТП один человек погиб. Движение на трассе хотя и затруднено, но есть. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Согласно первым поступившим данным, в аварии погиб один человек. Теперь появились сведения, что еще один пострадал. Движение в этом месте хотя и затруднено, но возможно, трасса не перекрыта», – сказал сотрудник.

По словам свидетеля происшествия, недалеко от поселка Александровка у фуры лопнуло левое переднее колесо, машину вынесло на встречную полосу, и там она снесла отбойник, а затем врезалась в джип. Водителя джипа зажало мотором, и он погиб.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Симферопольском шоссе до и после места аварии образовалась пробка длиной более 5 километров. Скорость движения на некоторых участках не превышает 10 километров в час.