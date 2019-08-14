РИАМО - 14 авг. На трех улицах в центре Москвы 17 и 18 августа введут ограничение движение, там будут проходить киносъемки, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

17 августа с 05:30 до 13:00 будет ограничено движение на одной полосе Раушской набережной от дома №12 до дома №4/22, строения 8 по Космодамианской набережной. На период до пяти минут там могут полностью перекрыть дорогу.

«Участок 2: Большой Устьинский мост (в сторону Устьинского проезда). Период перекрытия 1: 17 августа с 13:00 до 21:00. Период перекрытия 2: 18 августа с 11:30 до 21:00. Особенности: полное перекрытие до 5 минут», — говорится в сообщении.

Также на этом участке с 05:00 17 августа до 21:00 18 августа будут перекрыты две полосы.

18 августа с 05:00 до 08:00 будет недоступна одна полоса Космодамианской набережной от дома №4/22, строение 8, до дома №22, корпуса Б. В этот же день в период с 05:00 до 14:00 на участке могут полностью перекрыть движение на срок до 5 минут.