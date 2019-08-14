РИАМО - 14 авг. Московское управление ФАС обнаружило признаки антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен при проведении 20 аукционов на право выполнения работ по благоустройству города, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В аукционах принимали участие ООО «Мегастрой Групп», ООО «Капитал Строй» и ООО СК «Дионис». Общая начальная цена контрактов по аукционам составила 153,1 миллиона рублей.

«Из-за отказа ООО «Капитал Строй» и ООО «Мегастрой Групп» от конкурентной борьбы, ООО СК «Дионис» было заключено 20 контрактов на общую сумму 146,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время управление возбудило дело в отношении ООО «Мегастрой Групп», ООО «Капитал Строй» и ООО СК «Дионис» по факту нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции.