РИАМО - 14 авг. Полицейские Балашихи задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном присвоении денежных средств, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Ранее в отдел полиции МУ МВД «Балашихинское» обратился представитель салона сотовой связи, который находится в Балашихе на улице Третьяка. Он сообщил, что из кассы пропало более 75 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, именно он, являясь управляющим вышеуказанного салона сотовой связи, присвоил вверенные ему же денежные средства. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.