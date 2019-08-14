РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 авг. Вход в детский сад «Белочка» в Королеве перенесут по просьбе жителей ближайших дворов, написал руководитель городской администрации Юрий Копцик в своем Instagram-аккаунте.

В среду он провел встречу с инициативной группой жителей дворов, прилегающих к детскому саду.

«По просьбе жителей приняли решения установить ограждение для исключения транзитного проезда транспорта через двор по улице Калинина, 13/8; скорректировать положение забора детского сада; перенести центральный вход в детский сад; проложить дополнительную пешеходную дорожку ко входу в детский сад», – написал Копцик.

Он также отметил, что во дворах будут сохранены элементы существующей детской площадки, из плана благоустройства уберут новую детскую площадку, на прежнем месте оставят зону отдыха с клумбами, лавочками и автостоянку для жителей.

Администрация с жителями решили пересмотреть расположение прогулочных зон внутри территории детского сада, чтобы они не были расположены близко к центральному входу, а согласованную территорию поставить на кадастровый учет, как внутридворовую.

«Инициативная группа поблагодарила за конструктивную совместную работу и за внимание ко всем предложениям и пожеланиям жителей, отметив, что на сегодняшний день все «болевые» точки по указанным адресам сняты полностью», – заключил Копцик.

Детский сад возводится на 190 мест. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение.