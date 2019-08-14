РИАМО - 14 авг. Движение транспорта сильно затруднено на Симферопольском шоссе в районе Подольска в связи с массовой аварией на трассе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На 40-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение трех легковых машин, «Газели» и фуры. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«На Симферопольском шоссе в районе Подольска затруднено движение в связи с массовым ДТП. Из области в Москву лучше ехать через Климовск по Старосимферопольскому шоссе», – говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Симферопольском шоссе образовалась пробка длиной более 5 километров. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3 километров в час.