РИАМО - 14 авг. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получила достроенная школа в ЖК «Московские Водники» в городском округе Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Новая школа сможет принять 550 учеников начальных, средних и старших классов. Площадь трехэтажного здания составляет более 9,5 тысяч квадратных метров», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Здание располагается на Московской улице и входит в состав ЖК «Московские Водники». В нем предусмотрены 22 учебных класса для младшей, средней и старшей ступени, библиотека, два спортзала и кабинеты для кружков, а также столовая с обеденным залом и актовый зал на 550 мест.

В школу уже завезли необходимую технику и мебель. На пришкольной территории установлены спортивные зоны и игровые комплексы, организована парковка для школьного автобуса и автостоянка. Сама школа построена с учетом потребностей маломобильных групп населения.