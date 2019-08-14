РИАМО – 14 авг. Дома №№5 и 9 в ЖК «Южная долина» в Ленинском городском округе Подмосковья получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая жилая площадь двух домов составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. Оба здания имеют четыре этажа, но они не одинаковы по размерам. В одном доме всего 31 квартира (жилая площадь – более 1,1 тысячи), а в другом – 62 квартиры (более 2,4 тысячи квадратных метров жилплощади).

«Новостройки получили ЗОС и готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На данный момент в ЖК «Южная долина» близятся к завершению работы по возведению еще двух домов – №8 и №10. После устранения всех замечаний этим домам выдадут заключения о соответствии.