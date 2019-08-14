РИАМО - 14 авг. Водитель каршерингового BMW скрылся с места происшествия после столкновения с каретой скорой помощи на Элеваторной улице на юге Москвы, пострадавших нет, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На Элеваторной улице произошло столкновение BMW и кареты скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель BMW покинул место ДТП вместе с автомашиной», — сказал собеседник агентства.

По его словам, принимаются меры по обнаружению автомобиля и установлению личности водителя.