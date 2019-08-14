РИАМО - 14 авг. В экопарке «Губайловский» в Красногорске установили освещение на площадке для воркаута, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«На крытом воркауте в экопарке «Губайловский» установлено освещение. Теперь заниматься спортом можно не только в любую погоду, но и в любое время суток», – говорится в сообщении.

Экопарк «Губайловский» – это участок зеленого массива общей площадью более 32 гектаров, расположенный в центре Красногорска. В 2018 году парк благоустроили, организовали тематические и спортивные площадки.