РИАМО - 14 авг. Реновационный дом на 585 квартир по индивидуальному проекту возведут в Западном Дегунино на севере Москвы в 2021 году, часть квартир оборудуют для граждан с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Здание будет расположено по адресу: улица Базовская владение 15, корпус 16. Сейчас рабочие ведут строительство монолитных конструкций надземной части здания.

«Жилой дом - переменной этажности, строится по индивидуальному проекту. В качестве наружной облицовки фасадов будут использованы бетонные плитки под клинкер, фасадные кассеты из керамогранита под дерево», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В доме будет 114 однокомнатных, 389 двухкомнатных и 82 трехкомнатных квартиры. Также 12 квартир будут оборудованы с расчетом на маломобильных людей.

Первые этажи займут нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также вероятно размещение Центра информирования по переселению.

В каждой секции будут по два пассажирских лифта – грузоподъемностью 400 килограммов и 1000 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Здание оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин.

Строящийся жилой дом получит подземную автостоянку. Также временно оставить автомобили можно будет на парковочных местах придомовой территории.

Бочкарев добавил, что в программе реновации включили 45 жилых домов района Западное Дегунино. Для начала реализации программы здесь уже составили и утвердили перечень из 3 «стартовых» площадок, продолжают подбирать новые площадки.