РИАМО - 14 авг. В столице выдали разрешение на строительство спортивного комплекса с центром автомобильного спорта, ледовой ареной и центром художественной гимнастики на Летной улице, владение 73, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Срок действия разрешения на строительство – до января 2022 года. Объект построят за счет инвестора», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании будут три блока: пятиэтажный блок центра художественной гимнастики, пятиэтажная ледовая арена и трехэтажный блок центра автомобильного спорта, включающий помещения федерации фехтования России. Центр художественной гимнастики и ледовую арену соединят переходом на уровне третьего-четвертого этажей.

«В здании центра художественной гимнастики разместятся два зала художественной гимнастики с трибунами-блитчерами (телескопические раздвижные трибуны), универсальный и хореографические залы, выставочная зона спортивных достижений, взрослый и детский бассейны, фитнес-клуб, солярий, сауна, баня-хаммам, тренерские, судейские, массажная, кафе и прочее», — добавляется в сообщении.

Ледовая арена будет включать две ледовые площадки с трибунами на 280 и 140 мест, пункт проката, помещения для заточки коньков, медкабинет, залы специальной физической подготовки, индивидуальных хоккейных амплуа, силовой подготовки, хореографический, кафе для посетителей и другое.

В центре автомобильного спорта появятся методические кабинеты Российской автомобильной федерации (РАФ), а также залы фехтования на три и девять дорожек, мастерская для ремонта экипировки, конференц-зал, тренажерный зал, медпункт, буфет.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Подземная одноуровневая автостоянка рассчитана на 86 автомобилей, еще 66 парковочных мест, в том числе для автобусов, создадут на открытой стоянке.