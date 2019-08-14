РИАМО - 14 авг. Подмосковные спортсмены поучаствуют в первенстве России по каратэ среди юниоров до 20 лет, которое пройдет с 22 по 26 августа в Калининграде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

За первое место будут бороться спортсмены трех возрастных категориий: 14-15, 16-17 и 18-20 лет. Помимо стандартных поединков на татами, спортсмены также будут соревноваться и в дисциплине «ката».

«Участниками первенства России станут более 300 сильнейших спортсменов из 32 регионов страны. Такая серьезная конкуренция станет для подмосковных каратистов хорошей возможностью проверить свой уровень подготовки, продемонстрировать свой характер и завоевать престижные награды. Желаем успехов нашим спортсменам», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

В составе сборной команды Московской области на всероссийском первенстве выступят мастера спорта Константин Сутягин, Мария Зотова, Полина Котлярова и Дарья Тулякова.