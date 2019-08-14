РИАМО - 14 авг. У платформы «Долгопрудная» на месте бывшего рынка появится газон, велодорожка и освещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Долгопрудный.

«На территории бывшего рынка планируется новый разворотный круг для автобусов. Также обустроят газон, велодорожку и освещение. Основной элемент благоустройства - это парковка для автобусов», — говорится в сообщении.

Облагораживание территории включает в себя строительство нового конкорса - современного распределительного зала для пассажиров, находящегося непосредственно над железнодорожными путями.

«Это будет теплое помещение, вход в которое может быть осуществлен тремя путями: лестница, лифт и эскалатор. Электропоезда будут ходить с интервалами 5-7 минут, что исключит долгое ожидание поездов - уехать в нужную точку станет проще, быстрее и комфортнее», — отмечается в сообщении.

Также планируется расширение самих путей — появится еще два пути для «коротких» электричек. Будет обустроен и новый разворотный круг для автобусов, а также парковка для них.

Платформа «Долгопрудная» станет частью МЦД-1. Запуск новых электропоездов «Иволга» между станциями «Одинцово» и «Лобня» в рамках МЦД планируется к ноябрю 2019 года.

Ранее в Московском регионе стартовало благоустройство территорий около 28 станций МЦД. Специалисты заменят изношенное покрытие на тротуарах, установят новый бордюрный камень, заменят асфальт на проезжей части. Для безопасности и комфорта горожан установят фонари с энергосберегающими лампами. Неподалеку от станций пройдет масштабное озеленение – высадят кустарники и деревья, а также разобьют газоны.

Кроме того, в порядок приведут три двора, расположенных в Первом Войковском проезде около станции «Ленинградская». Там появится велодорожка.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

Помимо МЦД-1 и МЦД-2, в столице разрабатывают еще три маршрута. Один из них, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, планируется запустить в конце 2021 – начале 2022 года.