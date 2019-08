РИАМО – 14 авг. В соборе на Китай-городе в столице 15 августа покажут «Звучащие полотна» Моне и Ренуара, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«В четверг, 15 августа, в рамках проекта «Звучащие полотна» фонд Бельканто представит концерт, посвященный двум выдающимся французским живописцам: Клоду Моне и Пьергу Огюсту Ренуару. Полотна импрессионистов будут показаны на сводах старинного собора в сопровождении музыки Шопена, Листа и Лефебюра-Вели. Зрители увидят «Пруд с водяными лилиями», «Стог сена в Живерни», «Восход солнца», «Завтрак гребцов», «Бал в Мулен де ла Галетт» и многие другие картины», – отмечается в сообщении.

В программе заявлены Скерцо No. 1, Скерцо No. 3, Вальс, Op. 64: No. 2 Фредерика Шопена, Либестраум №3 Ференца Листа, а также музыкальные сочинения Луи Джеймса Лефебюра-Вели в исполнении известной московской органистки Анастасии Сидельниковой, пианистов Алексея Холодова и Евгения Стародубцева, Зои Вязовской (флейта), Юлии Покровской (скрипка) и Рустама Комачкова (виолончель).

«Звучащие полотна» - проект на стыке двух дисциплин: синтез изобразительного и музыкального искусств. Он был создан в 2016 году художественным руководителем фонда «Бельканто» Татьяна Ланской.