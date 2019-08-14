РИАМО - 14 авг. Подмосковные полицейские задержали 62-летнего жителя столицы, его подозревают в краже из магазина в Реутове, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в отдел полиции по Реутову с заявлением обратилась 22-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что кто-то похитил из торгового зала магазина, который находится на Носовихинском шоссе, протеиновые батончики. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 62-летний житель Москвы», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.