РИАМО - 14 авг. Полицейские Наро-Фоминского городского округа задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне велосипеда, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в местное отделение полиции обратился потерпевший. Он рассказал, что с его дачного участке в деревне Котово кто-то украл велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 36-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.